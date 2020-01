Libye : trop de réunions, pas assez de pression

Info Matin 7HTU (21.01.2020)

Parmi les sujets au menu : les réactions au Niger après le sommet sur la Libye à Berlin qui s'est soldé par des engagements non contraignants, les opportunités d'affaires en RDC présentées aux investisseurs britanniques par le président Félix Tshisekedi, les "Luanda Leaks" et leurs ramifications en Allemagne et la réunion ministérielle à Bamako sur la lutte antiterroriste au Sahel.