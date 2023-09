Libye: difficile coordination après le passage de Daniel

Depuis le passage de l'ouragan Daniel, la coordination de l'aide et des secours dans les zones touchées en Libye reste complexe. Il faut savoir que depuis 2014, le pays est pratiquement divisé en deux régions (l'est et l'ouest) sous des gouvernements rivaux.

Le gouvernement d'unité nationale, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli sous la direction du Premier ministre Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, contrôle l'ouest.

La région orientale dirigée par le Gouvernement de stabilité nationale du Premier ministre Oussama Hamad, basé à Tobrouk et soutenu par l'armée nationale libyenne a à sa tête le général Khalifa Haftar.

Gouvernements rivaux

Cependant, les inondations ont apporté un rare moment d'unité. Les agences gouvernementales de toute la Libye se sont précipitées pour aider les zones touchées. Les autorités basées à Tobrouk a dirigé les efforts de secours, tandis que le gouvernement occidental a alloué 412 millions de dollars de fonds à la reconstruction à Derna et dans d'autres villes de l'Est.

La coordination sur place reste un défi

Virginie Collombier est professeure à l'Université Luiss Guido Carli, School of Governance et co-éditrice de l'ouvrage "Violence et transformation sociale en Libye".

"Les gouvernements de l'Est et de l'Ouest ont annoncé la création de comités de coordination et alloué des budgets. Mais on ne sait pas encore très bien comment cela se traduit sur le terrain. En temps normal, la coordination entre le gouvernement central, les autorités centrales et les autorités et organisations locales est généralement très confuse," explique l’enseignante à la Deutsche Welle.

Par ailleurs, les chercheurs doutent que l'intégralité de l'aide parvienne à la population.

"Des années sans gouvernement fiable ni système permettant de distribuer les ressources nécessaires de manière équitable et efficace à travers le pays ont fait que la société civile a une profonde méfiance vis à vis de l'administration", souligne pour sa part Hager Ali, chercheur au groupe de réflexion allemand GIGA Institute for Global and Area Studies.

"La Libye n'est pas seulement divisée entre l'Est et l'Ouest", poursuit Hager Ali qui insiste sur le fait qu'il faudra des décennies pour combler le profond fossé entre la politique au niveau national et ce qui se passe au niveau municipal et communautaire.

Le déferlement d'eau dans la nuit de dimanche à lundi, provoqué par la tempête Daniel, a rompu deux barrages en amont, provoquant une crue violente (photo d'illustration) Image : Hamza Al Ahmar/AA/picture alliance

Virginie Collombier rappelle pour sa part la situation inconfortable dans laquelle se trouve la société civile libyenne.

"Nous ne devons pas non plus oublier que la société civile en Libye essaie de réagir et de soutenir, mais qu'elle est également faible et a été soumise à des pressions importantes au cours des dernières années, ce qui rend évidemment son travail peut-être aussi moins efficace qu'il ne l'aurait été si elle était autorisée à opérer dans un environnement plus ouvert et plus libre."

L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré récemment que plus de 38 640 personnes avaient été déplacées dans les zones les plus durement touchées du nord-est de la Libye.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), précise de son côté que 884 000 personnes directement touchées par la tempête et les crues ont besoin d'aide.