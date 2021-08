Le Liban, un an après les explosions au port de Beyrouth

Explosion à Beyrouth : les images du chaos

Les secours sur le terrain

Plus de trente équipes de la Croix-Rouge se sont précipitées sur les lieux, et de nombreux habitants ont prêté main forte aux secours. Les hôpitaux ont averti qu'ils étaient rapidement débordés et ont demandé des dons de sang ainsi que des générateurs pour maintenir l'électricité en marche.