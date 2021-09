Leverkusen vainqueur, Francfort accroché, l'Union défait

Mené au score sur sa pelouse par Fenerbahçe au bout de dix minutes de jeu suite à un but signé Mesut Özil, l'Eintracht Francfort a cravaché pour revenir à la marque, et a fini par égaliser en fin de première mi-temps grâce à Sam Lammers.

Trapp sauve son équipe

En seconde période, les Aigles ont tremblé, et c'est Kevin Trapp qui a sauvé son équipe en détournant un pénalty de Dimítris Pélkas dans les arrêts de jeu. 1-1 score final. En conférence de presse, l'entraîneur Oliver Glasner a paru satisfait de ce résultat, même s'il sait que son équipe a beaucoup de chemin à parcourir :

"Compliments à mes joueurs, qui se sont battus, ensemble avec le public, pour revenir au score. Nous avons fait en sorte de rendre la vie compliquée à Fenerbahçe. Tout n'était pas parfait, mais c'est bien d'avoir pris ce point. Nous avons malgré tout encore beaucoup de travail devant nous", a déclaré le technicien autrichien.

Wirtz décisif avec le Bayer

Un peu plus tôt dans la soirée, Leverkusen a douté, mais a fini par s'imposer 2-1 face au club hongrois du Ferencvaros, grâce à un but de Florian WIrtz à la 69è minute. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, actuellement en grande forme, a recu des éloges de la part de son entraîneur Gerardo Seoane à l'issue de la rencontre :

"Ce qui fait de Florian Wirtz un joueur spécial, c'est qu'il est toujours en mesure de se créer des occasions dans les 30 derniers mètres et qu'il est solide dans sa tête. Il a eu un peu de mal au début face à cette équipe très bien organisée derrière ; avec le temps, notre adversaire est apparu plus fatigué, il y avait plus d'espaces", a estimé le technicien suisse. "Et Florian a les qualités pour prendre les bonnes décisions au bon moment, et en ce moment il est tout simplement très efficace".

Florian Wirtz est en grande forme en ce moment

L'Union Berlin perd mais fait la fête

Enfin, en Ligue Europa Conférence, l'Union Berlin s'est incliné 3-1 en République Tchèque face au Slavia Prague. Malgré leur défaite, les joueurs du club de la capitale allemande et leurs supporters ont fait la fête : après tout, l'Union retrouvait l'Europe vingt ans après.