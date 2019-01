L'Europe toujours divisée sur la gestion des migrants

Alors qu’une fois de plus deux navires humanitaires sont coincés en mer Méditerranée, une vidéo polémique de l’ancienne ministre de la Jeunesse italienne, Giorgia Meloni, refait surface. Dans cette vidéo, celle-ci dénonce le "néocolonialisme français" qui serait, selon elle, la cause de nombreuses migrations.

Pour Maryse Louis, déléguée générale du Femise, le Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques, la situation est plus complexe. Notamment dans le cas des migrants d'origine libyenne, nigériane et ivoirienne, secourus par les navires humanitaires Sea Watch et Sea Eye.

