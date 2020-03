L'Euro 2020 reporté à 2021

Si la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont suspendues "jusqu'à nouvel ordre" en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, l'instance dirigeante du football européen a annoncé avoir mis en place "un groupe de travail avec la participation des ligues et des représentants des clubs pour examiner des solutions concernant les calendriers qui permettraient l'achèvement de la saison en cours".

L'objectif serait "d'achever toutes les compétitions le 30 juin 2020 au plus tard", en profitant des dates libérées par le report du championnat d'Europe. Pour ce faire, certaines rencontres pourraient se jouer le week-end, au lieu de la semaine (comme c'est le cas actuellement). Reste à trouver des accords avec les championnats européens, qui ont (pour la plupart) une dizaine de journées à caler d'ici la fin du mois de juin.

Reste à savoir également sous quelle forme se joueront les matchs restants de Ligue des Champions et de Ligue Europa : soit sous la forme classique de matchs aller-retour, soit sous forme d'un tournoi à élimination directe sur terrain neutre, comme cela a été suggéré par la presse.

Par ailleurs, un deuxième joueur de la Juventus a été testé positif au coronavirus : il s'agit de Blaise Matuidi. Le milieu de terrain français est en isolement volontaire depuis le 11 mars dernier, "va bien et est asymptomatique", a déclaré la Juve dans un communiqué.

Autre star du sport positive au coronavirus : le basketteur Kevin Durant. L'ailier des Nets de Brooklyn, double champion NBA, ne souffre d'aucun symptôme, et a tenu à faire passer un message : "Soyez tous prudents, prenez soin de vous et restez confinés. On va s'en sortir."