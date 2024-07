Une action spectaculaire bloque l'aéroport de Francfort

Des voitures et des camions de police, des véhicules de sécurité de l'aéroport, un hélicoptère dans les airs et des militants les mains collées, littéralement, sur les pistes. La scène était impressionnante à l'aéroport de Francfort, le plus gros aéroport du pays, ce jeudi 25 juillet.

Il est très tôt, avant 6h, quand sept militants du groupe écologiste "Dernière génération" réussissent à passer à travers les grillages aux abords des pistes de l'aéroport et donc à se coller les mains sur les pistes, rendant ainsi tout atterrissage ou décollage impossible. Résultat : plus de 170 vols annulés avant que la police n'arrive à décoller les militants.

Des actions semblables ont aussi eu lieu en Suisse ou au Royaume-Uni et une action du même genre avait déjà eu lieu sur un aéroport plus petit mercredi : celui de Cologne-Bonn, dans l'ouest du pays. Au total, plus de 30.000 passagers ont été impactés par les manifestations en 48h.

"Sortir du pétrole d'ici 2030"

"Notre gouvernement soutient l'industrie aéronautique avec des milliards de cadeaux fiscaux tous les ans", déplorait un militant dans une vidéo postée sur internet pour expliquer et justifier l'action. "Il faut un accord international, contraignant juridiquement, qui réglemente l'élimination globale du pétrole, du gaz et du charbon d'ici 2030", a expliqué le groupe par la suite.

Une demande comprise et parfois même soutenue par certains passagers des aéroports. Mais beaucoup, comme Heiko Schöne, étaient très en colère de ne pas pouvoir prendre l'avion en pleine vacances scolaires d'été. "On a économisé toute l'année pour partir en vacances et voilà ce qui se passe", s'énerve-t-il.

Une nouvelle loi en préparation

Cette protestation arrive de façon assez inattendue, alors même que le groupe avait annoncé renoncer en début d'année aux blocages des autoroutes, comme il en avait l'habitude.

Cela a en tous cas très vite relancé le débat des sanctions éventuelles à adopter face à ces méthodes de manifestation en Allemagne."Elles sont dangereuses, imbéciles et criminelles", a écrit la ministre fédérale de l'intérieur, Nancy Faeser.

La même ministre avait, pas plus tard que la semaine dernière, présenté un texte prévoyant d'introduire un nouveau délit dans la loi allemande : celui "d'intrusion non autorisée sur le tarmac et les pistes d'un aéroport." Délit qui serait puni d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison. Une loi considérée par le camp conservateur comme n'allant pas encore assez loin.