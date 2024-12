Letsile Tebogo et Sifan Hassan sacrés athlètes de l'année

Premier africain sacré champion olympique du 200m, Letsile Tebogo a été choisi comme l'athlète masculin de l'année lors de la remise de prix annuelle de la fédération internationale d'athlétisme (World Athletics). Le Botswanais, qui a aussi terminé deuxième du relais 4x400m avec son pays, a par ailleurs été désigné sprinter de l'année.

"Ça veut dire beaucoup pour moi", a réagi Tebogo dans un communiqué. "Pas seulement pour mon équipe, mais aussi pour tous les fans qui veulent qu'on gagne pour tout le continent" africain, a-t-il ajouté.

Après avoir déçu sur le 100m (6e place), Letsile Tebogo s'était rattrapé de fort belle manière en gagnant le 200m Image : Ben Stansall/AFP

Sifan Hassan récompensée pour son pari olympique

Chez les femmes, la Néerlandaise Sifan Hassan a été récompensée pour ses succès parisiens. En dix jours, elle a couru le 5.000 m, le 10.000 m et le marathon, et a réussi à décrocher trois médailles en trois courses, dont l'or sur le 42km. Celle qui est née et a grandi en Ethiopie avant de rejoindre les Pays-bas en tant que réfugiée à l'âge de 15 ans, était extrèmement fière de sa récompense.

"Merci aux fans et à tous ceux qui ont voté. Je ne pensais pas je gagnerais car c'était une année folle avec plein de belles performances de la part de plein de filles", a-t-elle déclaré. "Pour moi le marathon, avec ce finish incroyable restera le plus beau moment de ma carrière alors je suis très contente que les gens aient voté pour moi... je ne sais pas quoi dire de plus !"

Sifan Hassan avair déjà remporté deux titres olympiques lors des JO de Tokyo sur le 5.0000m et le 10.000m Image : Natacha Pisarenko/AP Photo

Duplantis et Mahuchikh aussi à l'honneur

Dans les autres catégories, notamment celle des concours, les prix sont revenus au Suédois Armand Duplantis et à l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh. Le perchiste a réalisé une saison parfaite avec l'or olympique et un nouveau record du monde à la clé de 6,26 m tandis que la sauteuse en hauteur de 22 ans a battu le très vieux record du monde du saut en hauteur en sautant à 2,10 m. Elle a aussi décroché l'or olympique à Paris.

Enfin dans la catégorie sur route, outre Sifan Hassan, sacrée chez les femmes, la Fédération internationale d'athlétisme a également récompensé l'Éthiopien Tamirat Tola, champion olympique du marathon.