Les soldats africains oubliés de la Seconde Guerre mondiale

Le premier crime de la Seconde guerre mondiale a été commis à Wieluń

Il y a 80 ans, l'invasion de la Pologne entraînait l'Europe, puis le monde dans la guerre. Retour sur les bombardements de Wieluń et de Dantzig considérés comme point de départ du conflit le plus meurtrier de l'Histoire. // À Chypre les négociations piétinent en vue d'une réunification de l'île.Les jeunes chypriotes grecs et turcs en ont assez d'attendre et prennent les choses en main.