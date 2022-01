Augustine Eguavoen - Nigeria

Appelé en renfort pour remplacer Gernot Rohr, Augustine Eguavoen connaît bien les Super Eagles. C'est la troisième fois de sa carrière d'entraîneur que l'ancien international nigérian (49 sélections, 1 but) se retrouve à la tête du Nigeria. L'ex-défenseur va devoir se montrer d'attaque pour emmener les Super Eagles le plus loin possible dans cette CAN.