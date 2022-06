Les restes de Lumumba bientôt de retour en RDC

C’est aux alentours de 11 heures que les premières notes de l’hymne national congolais ont retenti dans la cours du palais d’Egmont de Bruxelles.

Devant un parterre de journalistes, la famille Lumumba, ainsi que les Premiers ministres belge et congolais, le cercueil du héros national, recouvert du drapeau congolais par ses petits-enfants, a été exposé avant de rejoindre le corbillard gris métallisé qui l’attendait dans la cour.

Peu de temps avant cette étape de la journée, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, ainsi que son homologue congolais Jean-Michel Sama Lukonde, ont pris la parole.

Ce que l’on retiendra surtout de cette journée, c’est l’émotion que l’on pouvait lire sur les visages des enfants, des petits enfants et des arrières petits-enfants de Lumumba.

Dans la Galerie des glaces, Juliana Lumumba a lu un discours dans lequel elle s’est adressée, émue, à son père. "Mes frères et moi, nos enfants et tes arrières petits-enfants avons essayé à travers cette adresse de trouver les mots pour te dire adieu, 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu’il n’y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd’hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu, ce vœu que tu puisses, père, de là où tu es, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrières petits-enfants. Père, à présent, bon retour au pays," a déclaré Juliana Lumumba.

Dans la cour du Palais Egmont, à Bruxelles

Enfin une sépulture

"Le lundi 20 juin 2022 entre dans les annales de notre histoire commune, le retour de Patrice Emery Lumumba permet à la RDC de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale fragmentée par la tragédie de sa disparition", a affirmé le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, lors de la cérémonie à Bruxelles.

Pour rappel, la dent de Lumumba avait été saisie par la justice en 2016 chez la fille d'un policier belge ayant participé à la disparition du corps, après l'assassinat du 17 janvier 1961.

Contenue dans un coffret, elle a été placée dans un cercueil qui a été remis aux autorités congolaises en présence des enfants de Patrice Lumumba et de leurs familles.

Pour Jean Lumumba, lanceur d’alerte et petit neveu de Lumumba, le symbole est fort. Ce qui importe le plus par la suite, insiste ce dernier, c’est la mise en place d’une justice équitable aussi bien pour Lumumba que l’ensemble du peuple congolais."Lumumba s’est battu pour la justice sociale et cette réalité est encore en vue aujourd’hui. Et c’est aussi un moyen de rendre justice à ces millions de personnes qui ont été brutalement tuées avant les indépendances jusqu’à aujourd’hui. Celui qui représente une figure emblématique parmi les victimes du Congo va enfin reposer chez lui," a déclaré ce dernier à la Deutsche Welle.

Yema Lumumba est la petite fille de Lumumba. Pour elle, aujourd’hui, la joie a côtoyé la tristesse. "La joie d’être présente et de me dire qu’enfin mon grand-père aura une sépulture, un lieu où on pourra se recueillir. Je ressens de la tristesse mais aussi, un regain d’espoir pour l’avenir. Ce moment c’est le cheminement d’une lutte, pour enfin reconnaître le fait que les dépouilles de nos héros nationaux appartiennent à l’Afrique, à la terre de laquelle ils viennent, et on espère qu’un moment comme celui-ci permettra ce même genre de moment pour plusieurs autres familles," nous a-t-elle confié au sortir de la cérémonie.

En route vers la RDC

Après avoir quitté le palais d’Egmont, le cercueil contenant la relique de Patrice Lumumba a été acheminé vers le siège de l’ambassade de RDC à Bruxelles.

Il doit partir mardi soir pour Kinshasa où le pouvoir congolais est en train d'achever la construction d'un Mémorial Patrice Lumumba sur un grand axe où s'élève déjà une statue du héros national.

Une cérémonie d'inhumation doit y être organisée le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance. Tout au long de la semaine précédente, le cercueil fera étape en des lieux emblématiques de son parcours personnel et politique.