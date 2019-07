Les Néerlandaises en route pour la première finale de leur histoire

Les Pays-Bas ont battu la Suède 1-0 après prolongation à Lyon, et se sont qualifiés pour la première finale de Coupe du Monde de leur histoire. L'unique but de la partie a été inscrit par Jackie Groenen à la 99e minute. Les Néerlandaises ont aussi pu compter sur leur gardienne, Sari van Veenendaal, auteure de nombreux arrêts décisifs. Championnes d'Europe en 2017, elles affronteront pour le titre les Etats-Unis, triples championnes du monde.

Yaya Touré n'a pas dit son dernier mot

Il semblait sur le point d'annoncer se retraite il y a quelques mois mais il a finalement trouvé un club. L'ancien milieu star de Manchester City et du FC Barcelone a été transféré en Chine au Qingdao Huanghai (2ème division), ont indiqué le joueur et son nouveau club.

L'ex-international ivoirien de 36 ans était sans club depuis son départ, en décembre, de l'Olympiakos (1ère division) après seulement trois mois au sein de l'équipe grecque. Des rumeurs avaient un temps laissé entendre qu'il était sur le point d'arrêter sa carrière, mais l'intéressé avait fermement démenti, affirmant qu'il voulait encore jouer "quelques années". "Je suis certain que mon expérience dans le football va apporter quelque chose de nouveau à ce club en pleine croissance et qu'ensemble, nous pouvons écrire une grande page d'histoire !", a écrit Yaya Touré sur son site personnel.

Sa nouvelle équipe est basée à Qingdao, une grande ville et station balnéaire de l'est de la Chine. Elle est actuellement en tête de la League One.

Tennis : suite de Wimbledon

Ça passe pour Novak Jokovic face à Denis Kudla en trois sets 6-3 6-2 6-2 et aussi pour le Sud-Africain Kevin Anderson, le Suisse stanislas Wawrinka, le Canadien Miloas Raonic et le Belge David Goffin. Chez les femmes, Simona Halep a eu du mal face à sa compatriote Mihaela Buzărnescu, elle s'en est finalement sortie en trois sets 6-3 4-6 6-2. Pas de soucis en revanche pour Caroline Wozniacki et Karolína Plíšková.