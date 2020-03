Les multiples facettes du sommeil

Apnée, narcolepsie, somnambulisme... ces troubles qui rendent notre sommeil difficile ! (4/4)

Quatrième et dernier volet de notre série sur le sommeil et ses troubles. Nous continuons de parler de la difficulté à s’endormir et quand on y arrive, tous ces troubles qui font que notre sommeil n’est ni apaisant, ni réparateur.