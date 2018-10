Les jeunes Nigérians veulent du renouveau en politique

"Not too young to run", traduit comme "pas si jeune pour ne pas se représenter". Voici une loi pour laquelle la jeunesse nigériane avait pendant longtemps milité et qui devrait lui permettre de participer aux différentes élections dans le pays. Mais malgré ce texte voté au mois de juillet, permettant aux personnes âgées de 35 ans -et non plus 40 comme avant- de pouvoir se présenter à la présidentielle, la tendance reste inchangée.

Le prochain scrutin présidentiel se déroulera en février prochain, mais les deux principaux protagonistes en lice, Muhammadu Buhari le président sortant et Atiku Aboubakar, ancien vice-président, sont tous deux âgés de plus de 70 ans.

Muhammadu Buhari, 75 ans, est candidat à sa propre succession en février prochain.

Certains jeunes activistes nigérians dénoncent le système politique actuel qui semble ne pas vouloir les intégrer dans les partis politiques. Ils vivent cela comme une entrave à leurs ambitions. Si les hautes positions politiques du pays sont aujourd´hui occupées par les plus âgés, pour Bello Shagari, président du conseil national de la jeunesse, tout commence par la structure des partis politiques. "Ils sont dominés par les grands politiciens ayant servi pendant longtemps", estime-il.

Pour lui, ces mêmes élus auraient "monopolisés" les pouvoirs au sein de ces partis. "Les jeunes n'ont pas leur place dedans car on ne leur donne pas d'opportunité de s'insérer. Il est possible de pouvoir se coaliser par le biais de petits partis pour ensuite construire des groupes solides qui puissent nous aider à nous engager dans les processus électoraux".

Difficultés financières

64% de la population nigériane a moins de 24 ans, dont 70% au chômage. Ceci est une barrière pour les jeunes souhaitant se présenter face à l'élite au pouvoir. "Je pense que ces personnes âgées ne veulent pas de nous", dit aussi Zainab Buba Galadima, une jeune politicienne nigériane, âgée de 37 ans. Pour elle l'argent fait aussi défaut. "Il est très difficile de pouvoir avancer avec nos ressources financières limitées. On ne peut rien faire sans cette capacité. Si on a besoin de se déplacer vers certaines régions, cela coûte de l'argent, et si on ne l'a pas, on est bloqué", déplore la jeune femme.

Les différents cercles d´activistes nigérians appellent la jeunesse à former des coalitions ayant la capacité de défier les grandes figures de la politique. Selon ces activites, actuellement, la jeunesse du pays est grandement divisée. Ceci l'empêche de tenir devant une élite politique dotée de grandes capacités financières et politiquement rodée.