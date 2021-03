Les Israéliens aux urnes pour des élections législatives

Pour la quatrième fois en moins de deux ans, les Israéliens étaient appelés aux urnes ce mardi pour des élections législatives.

Selon différents sondages, le Likoud du Premier ministre Benyamin Nétanyahu devrait arriver en tête avec près de 30 députés sur les 120 que compte la Knesset, le Parlement israélien.

Le principal adversaire de Benyamin Netanyahu est le centriste Yaïr Lapid, du parti Yesh Atid (Il y a un avenir). Ce parti est crédité d’environ 20 sièges.

Yaïr Lapid, chef du parti centriste, Yesh Atid, et principal rival de Benjamin Netanyahu

Les autres sièges du Parlement devraient revenir à une dizaine de partis de droite : Nouvel espoir de Gideon Saart et Yamina de la droite radicale de Naftali Bennett.

Les élections législatives en Israël se tiennent à la proportionnelle. Pour entrer au Parlement, les partis politiques doivent obtenir au moins 3,25% des suffrages et pour former un gouvernement, une majorité absolue de 61 sièges est exigée.

Une alliance pour gouverner

Pour gouverner, Benjamin Netanyahu, au pouvoir depuis douze ans, compte faire alliance avec les formations religieuses et avec l'extrême droite. "J'espère que c'est la dernière élection afin de pouvoir mettre un terme à la crise politique en Israël", a notamment déclaré le Premier ministre israélien.

Pendant la campagne électorale, Benjamin Netanyahu a joué à fond la carte de la vaccination. Israël a en effet conduit une des plus intenses campagnes de vaccination au monde. Plus de 50% de la population a déjà été vaccinée, soit plus des deux tiers des électeurs.

Benjamin Netanyahu favori de ces législatives

L'opposition pour sa part a insisté sur les ennuis judiciaires du Premier ministre. Benjamin Netanyahu est en effet au centre de plusieurs scandales. Il a été inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance.

Fait notable : lors des trois dernières élections, Benjamin Netanyahu avait bénéficié du soutien des Etats-Unis pour se faire réélire. Mais Donald Trump n'ayant pas été réélu en novembre dernier, il se présente cette fois, sans l'appui direct d'un président américain.

Après l'annonce des premiers résultats, un homme pourrait être au centre de toutes les sollicitations. Il s'agit du chef du parti de droite radicale Yamina, Naftali Bennett. Il est considéré comme le "faiseur de roi" de cette élection.

Mais il n’a pas encore dit s'il allait rejoindre un gouvernement anti ou pro-Netanyahu, personnalité dont il partage l'idéologie mais critique la gestion.