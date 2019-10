Les femmes du FNDC protestent contre la répression lors des manifestations

Outre la répression lors des manifestations, les femmes réclament la libération des membres du front condamnés mardi dans les différents tribunaux de Conakry. Toutes de blanc vêtues, elles se sont donné rendez-vous à Hamdalaye, en banlieue de Conakry. Les manifestantes ont marché sur 5 km jusqu’ à l’entrée du centre-ville.



Autre revendication : la libération des membres du FNDC condamnés par différents tribunaux du pays. Fatoumata Binta Diallo, l'une des manifestantes exhorte le président guinéen de sursoir le projet d’adoption d’une nouvelle constitution et de se méfier de son entourage.

Une nouvelle manifestation en perspective

Une autre manifestation du Front pour la défense de la constitution est prévue jeudi sur la plus grande autoroute de la capitale, la route Fidel Castro. Le gouvernorat demande aux organisateurs de modifier leur itinéraire. La marche ne devrait donc plus passer par le marché de Madina, le plus grand de Conakry, pour éviter de nouveaux heurts et des contre-manifestations.