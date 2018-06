Les experts de l'ONU dénoncent les Imbonerakure au Burundi

Le rapport des experts de l'ONU, qui sera publié en septembre, dénonce par ailleurs les méthodes d'intimidation exercée par les Imbonerakure sur les populations et les opposants avec la complicité des autorités burundaises.

Selon les estimations de la Cour pénale internationale, qui a ouvert une enquête sur les violences qui ont accompagné la crise politique au Burundi entre avril 2015 et mai 2017, au moins 1.200 personnes ont été tuées et plus de 400.000 sont réfugiées.

Entretiens interdits au Burundi

La Commission d'enquête de l'ONU n'est pas reconnue par le Burundi, qui lui interdit de venir sur son territoire. Pour mener ces enquêtes, la Commission conduit donc des entretiens, en tête-à-tête ou à distance, avec des Burundais en exil ou résidant dans leur pays. Son rapport final doit être publié en septembre.

Vous pouvez écouter les explications de Doudou Diène, président de la Commission indépendante d'enquête de l'ONU sur le Burundi, en cliquant sur l'image ci-dessus.