Les Etats-Unis estiment que "c’est aux Camerounais de régler leurs problèmes"

Nommé en septembre dernier, Tibor Nagy, le secrétaire d’État adjoint aux Affaires africaines, effectue pour la première fois un périple africain dans ses nouvelles fonctions. Et le nouveau « Monsieur Afrique » de Donald Trump a choisi l’Afrique de l’Ouest. Après Lomé, le 1er novembre, il s’est rendu en Guinée du 2 au 4 novembre, avant le Mali le 7 novembre. Il bouclera la boucle par Abuja au Nigeria le 10 novembre 2018.

Cette tournée de Tibor Nagy, porte sur la coopération bilatérale et le commerce entre Washington et ces pays. Elle a aussi pour but d’exploiter le potentiel des jeunes Africains à promouvoir la paix et la sécurité.





Les sujets politiques, comme la réélection contestée du président camerounais Paul Biya ne sont pas à l’ordre du jour.

Pour Brian Neubert, porte-parole du secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, les Etats unis n’ont pas à s’ingérer dans les affaires politiques.

