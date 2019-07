Les compétences de la Commission de l'UE

Les compétences de la Commission de l’Union européenne sont de trois ordres. Elle dispose d'abord du pouvoir d’exécution du budget et elle gère les politiques communes et les Fonds européens. Ensuite, la Commission a un pouvoir d’initiative législative, c'est-à-dire qu'elle propose les lois votées par le Parlement.

Et enfin, la Commission est considérée comme la gardienne des traités. Elle œuvre au respect et à l’application du droit européen et doit veiller à ce que l'ensemble des règles et des lois de l’UE soient respectées. Par exemple, elle a récemment décidé de ne pas engager de procédure de déficit excessif à l'encontre de l'Italie pour violation du Pacte de stabilité.

Changement climatique et l'UE

Pour sa part, la probable future présidente de la Commission de l’UE Ursula von der Leyen veut faire du climat un axe de son mandat.

"Bien sûr, nous avons discuté des grands défis de nos sociétés pour la prochaine génération. Nous avons entendu la voix du peuple, surtout des jeunes. Ils veulent des actions pour l'avenir de notre planète. Nous devons être plus ambitieux, car nous manquons de temps", a déclaré Ursula von der Leyen.

L'Europe des 28

La Commission de l’Union européenne est composée de 28 membres: chaque Etat membre envoie un commissaire à Bruxelles. Son président ou sa présidente, nommé(e) par le Conseil européen, donc par les dirigeants des Etats, à la majorité qualifiée, doit être approuvé par un vote du Parlement pour un mandat de cinq ans.

La Commission finance ses activités par une partie du budjet de l'Union européenne.



La candidate à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé mercredi être "prête" à un nouveau report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, actuellement fixée au 31 octobre.