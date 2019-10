Les armées des Grands Lacs s’unissent contre les groupes armés

Journal 17HTU (25.10.19)

Parmi les sujets au menu : les inquiétudes face à la coopération entre les états-majors des armées de la RDC et ses voisins contre les groupes armés, le Togo classé parmi les meilleurs réformateurs au monde par Doing Business, les réactions en Centrafrique à la demande d'armes formulée par le président Touadéra à la Russie et le prochain vote régional en Thuringe dans l'ex-Allemagne de l'est.