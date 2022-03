Les étudiants africains s'organisent pour fuir l'Ukraine

Journal 17hTU ( 08.02.22)

Les pays du Sahel confrotés au difficile contrôle de leurs territoires face aux groupes jihadistes qui se mélagent aux populations. Nous nous penchons sur les conflits armés et l'intervention des sociétés militaires privées qui prennent une place de plus en plus importante. L'actualité en Europe reste dominée par les tensions entre L'Ukraine et la Russie.