Les élections aux Etats-Unis et en Afrique laissent des pays divisés

Les problèmes pré- ou post-électoraux sont sur le devant de l'actualité en ce moment. Contestations et divisions en Guinée, en Côte d'Ivoire ou encore aux Etats-Unis. Alors toutes ces situations sont-elles comparables ? Y a-t-il des leçons à tirer les uns des autres ? C'est ce que laissent entendre certains discours récemment.

Mais Prudent Victor Topanou, professeur de sciences politiques à l’université d'Abomey-Calavi au Bénin qui s'exprimait sur la DW ce mercredi 11 novembre parle lui d"'une "comparaison de désespoir" entre l'Afrique et les Etats-Unis.

Poids de la justice

Écouter l'audio 06:05 "Le système américain n'est pas remis en cause" - Prudent Victor Topanou

"Le système américain est un système très bien rodé, qui date de plusieurs siècles aujourd'hui et qui a toujours montré, par périodes de tensions, de telles failles", explique-t-il. "Ce qui se passe en ce moment n'est pas nature à remettre en cause le système lui même". Et de poursuivre. "On se souvient très bien qu'en 2000, avec Bush, c'était pareil, mais pour autant, personne n'a pensé à modifier ou à réguler le système électoral. On ne peut pas comparer ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Togo ou ailleurs."

Prudent Victor Topanou estime aussi que les contestations sont différentes. "Il y a contestation, mais il est évident que Donald Trump aura perdu tous les recours devant la justice, tout le monde s'alignera".