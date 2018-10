Leroy Sané fait son retour dans la Mannschaft

La sélection nationale allemande est en pleine restructuration. Des nouveaux jeunes talents y trouvent de plus en plus de places. C'est entre autres Bernd Leno, Serges Gnabry, Leon Goretzka , Leroy Sané. Cet attaquant de Man City fait son retour dans la sélection nationale avec une forte ambition:

"J'essaye d'améliorer mon football afin que le sélectionneur n'ait plus la possibilité de se passer de moi la prochaine fois"a t-il dit.

Mais à côté des jeunes talents, le sélectionneur allemand Joachim Löw s'appuie sur l'ossature composée d'anciens champions du monde: Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, et Thomas Müller.

La sélection allemande en entrainement à Berlin

Les joueurs allemands se sont rassemblés mardi à Berlin pour quelques séances d’entrainement avant le match de samedi contre les Pays-Bas. Un programme bien chargé, car les joueurs de Joachim Löw se déplacent par après mardi en France pour affronter les Bleus champions en titre au Stade de France. Oliver Bierhoff, le directeur de la sélection allemande de football, est conscient de l'enjeu :



"Ce sont deux matches très importants que nous allons jouer. Nous jouons à nouveau contre les champions du monde en titre et en plus, à l'extérieur. En ce qui concerne le premier match, la situation n’a donc pas changé : ils restent favoris et nous voulons bien sûr aussi bien jouer contre les Néerlandais.

Nous avons déjà vu le match qui a opposé le Bayern Munich à l'Ajax d’Amsterdam en Ligue des champions, comment jouent les Néerlandais …ils ne sont pas aussi mauvais qu'on pourrait le penser bien qu’'ils ne se soient pas qualifiés au Mondial. Nous avons été prévenus et ce sont deux matches très difficiles qui s'annoncent."

Le football belge sécoué par les soupçons de fraudes

Plusieurs perquisitions ont été ménées hier dans tout le pays. Les clubs les plus visés sont ceux de Bruges, Ostende , Courtais, Anderlecht et le Standard de Liège.

Mogi Bayat, l’agent le plus célèbre du pays, a été arrêté ainsi que deux arbitres soupconnés d’avoir été arrosés par cet agent pour truquer les matches.

Les Ecureuils de Bénin veulent changer de nom

Même si on n'en connaît pas encore la raison, la fédération béninoise de football souhaite rebaptiser l'équipe nationale: "Il est indéniable qu’un nom porté pour la sélection nationale doit être évocateur dans la conscience globale des populations et fédérateur" indique le communiqué de la FBF.

La Fédération béninoise de Football a commandité une mission d’étude sur le changement de nom et va même demander aux internautes de faire des propositions.