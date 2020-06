Leipzig: l'Allemand Timo Werner signe à Chelsea

Timo Werner sort d’une saison réussie avec Leipzig: le joueur de 24 ans a inscrit 26 buts faisant de lui, le 2e meilleur buteur en championnat allemand, derrière, l’attaquant du Bayern Robert Lewandowski auteur de 31 buts.

"Nous sommes ravis que Timo Werner ait choisi de rallier Chelsea. C’est un joueur qui était convoité dans toute l’Europe" s’est réjoui Marina Granovskaia, directrice générale du FC Chelsea.

Et le concerné, n’a pas non plus caché ses sentiments : "C’est un beau moment de fierté personnelle que de rejoindre ce grand club" a annoncé Timo Werner.

La Premier League se poursuit

Le coup d’envoi de la 30e journée de Premier League va mettre aux prises Norwich à Southampton à 17h00 TU. Le choc le plus attendu de la soirée , va opposer Tottenham à Manchester United à 19h15 TU:

Le manager norvégien Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United)

"Eh bien, c’est un super match. Un grand match contre l’une des meilleures équipes de la Premier League : Tottenham a été finaliste de la Ligue des champions, la saison dernière. Donc, nous sommes prêts pour un match difficile. Nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvons, des entrainements, après le confinement nous avons joué aussi contre West Bromwich, un match qui nous aide à être en forme." a dit le manager Norvégien Ole Gunnar Solskjaer.

Outre ces deux matches attendus ce soir, sept autres rencontres de la 30e journée de Premier League auront lieu ce week-end, dont Aston Villa- Liverpool annoncé dimanche.

En Espagne, le leader du championnat, le FC Barcelone sera ce soir sur la pelouse du FC Seville à 19hTU, mais peu avant, il y aura une autre rencontre à 17h30TU entre Villarreal et Granada.

Le football togolais en deuil

Le championnat de football au Togo vient de perdre un de ses grands espoirs. Kossi Koudagba, l’attaquant du Sporting club Kara, est mort subitement jeudi à l’âge de 25 ans. Les circonstances de son décès ne sont pas encore élucidées.