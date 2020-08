Leipzig face à l'Atlético, un habitué de la Ligue des champions

C'est une affiche entre deux équipes au profil différent: l’Atlético Madrid de Diègo Simeone développe un football basé sur les contre attaque. Les Madrilènes ont battu (1-0, 2-3) Liverpool tenant du titre.

De surcroit, l’Atlético Madrid est l’un des clubs européens les plus expérimentés des compétitions continentales. Trois fois vainqueur de la Ligue Europa, et trois fois finaliste de la Ligue des champions dont la dernière fois en 2016.

Jan Oblak (gardien Atlético)

Le gardien de buts de l’Atlético Madrid, Jan Oblak, estime néanmoins que la bataille n’est pas gagnée d’avance :

"Nous sommes tous surpris que les gens nous considèrent comme favoris. Ce n’est pas notre point de vue. Nous savons que Leipzig est une bonne équipe qui attaque et défend bien aussi. Nous nous attendons à un match très difficile et je ne pense pas qu’il y a de favori entre nous. En fin de compte, c’est juste 90 minutes ou 120 ou nous pourrions aller aux penalties, et les deux équipes ont une chance de gagner le match."

Leipzig qui atteint pour la première fois la phase des quarts de finale de la Ligue des champions, prône un football porté sur l'offensive.

Julian Nagelsmann (coach Leipzig)

C'est de cette manière que les Allemands de Julian Nagelsmann ont pu éliminer Tottenham dans les doubles confronations: (0-1, 3-0). L’entraineur de Leipzig, Julian Nagelsmann, estime ainsi que ses joueurs seront à la hauteur du rendez-vous :

"Nous ferons preuve de courage et présenterons notre football. Nous nous concentrerons sur la rencontre. Bien sûr, l’Atletico est plus expérimenté, mais je suis fermement convaincu que deux matches, aller et retour comptent plus qu’un seul match, car avec cette formule d’élimination directe, on a rien a manœuvré. Il s’agit de savoir qui va gagner le match de demain, et il atteindra la demi-finale." dit-il.