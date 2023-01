Leipzig : Christopher Nkunku à Chelsea

Christopher Nkunku ne portera plus la tunique de Leipzig la saison prochaine. L'annonce de a été faite par le directeur sportif du club saxon : "Les signes sont vraiment clairs, Nkunku sera à Chelsea" a dit Max Eberl au micro du média allemand Bild TV

Pour le moment le prix de transfert du Francais n'a pas été évoqué.Mais il pourrait atteindre les 80 millions d'Euros selon sa valeur marchande sur le site Transfermarkt. L'attaquant du RB Leipzig est actuellement en tête au classement des meilleurs buteurs cette saison avec 12 réalisations devrait découvrir la Premier League en Angleterre après la Ligue 1 et la Bundesliga, le championnat allemand qu'il a rejoint en provenance du PSG en 2019.

Le Bayern prépare la reprise du championnat

A trois jours de la reprise de la saison 2022/2023, le Bayern intensifie les entrainements. L'attaquant allemand Jamal Musiala, qui fait partie des meilleurs buteurs 9 buts cette saison, exprime ses ambitions à ce sujet :

"Je veux juste gagner beaucoup de trophées, aider l'équipe autant que possible, m'améliorer en tant que joueur, continuer à apprendre et à m'améliorer. C'est comme ça que je me vois aller de l'avant", a-t-il dit.

Une autre pépite du Bayern Alphonse Davies abonde dans le même sens. Mais pour l'international canadien, il faudra tout d'abord bien garder la bonne forme physique : "Pour le reste de la saison, on va simplement essayer de rester en bonne santé aussi longtemps que possible, et évidemment aider l'équipe autant que possible et de gagner la plupart de nos matchs, le Championnat, la Coupe d’Allemagne, la Ligue des champions aussi", a-t-il fait savoir.

Leader au classement le Bayern (1er, 34 points) affrontera Leipzig (3e, 28 points) vendredi à l'occasion du match d'ouverture de la reprise du championnat, la 16e journée de Bundesliga.