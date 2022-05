L'Eintracht Francfort face à la course aux billets pour la finale

A moins d'une semaine de la finale de la Ligue Europa (18 mai), l'Eintracht Francfort se dit dépassé par une demande incroyable des billets. En effet en 48 heures seulement le club finaliste affirme avoir déjà reçu plus de 100.000 demandes de billets pour la finale de la part des supporters : "Cet intérêt dans les 48 heures est tout simplement gigantesque et a largement dépassé nos attentes", a commenté Alex Hellmann, le porte-parole du conseil d'adminstration du club. "On sait qu'il y aura beaucoup de déçus", a-t-il admis. Les compagnies aériennes Lufthansa et Eurowings ont déjà proposé le 18 mai 15 vols supplémentaires pour acheminer des fans allemands à Séville.

L'UEFA limite les places par club finaliste

L'instance européenne de football (UEFA) interdit à chaque équipe finaliste de dépasser la jauge de 10.000 supporters en déplacement. De surcroit, le stade de Séville en Espagne où se jouera la finale a une capacité d'accueil de 43.000 places. Ce qui signifie simplement que les plus de 100.000 demandes de billets des supporters allemands ne seront pas toutes exaucées. Mais pour y faire face, l'Eintracht Francfort envisage diffuser sur les écrans du stade le match de la finale l'opposant aux Rangers, ce qui pourrait soulager les supporters dont la demande de billets sera rejetée.

Erling Halaand et l'entraineur Marco Rose (Dortmund)

Dortmund se prépare pour l'après Halaand

Avec le Borussia Dortmund, Erling Halaand était le moteur de l'attaque de Marco Rose. Une véritable machine à marquer : 21 buts en 23 matches cette saison, le Norvégien va quitter le BvB pour évoluer sous les couleurs de Manchester City. En conférence de presse ce jeudi, l'entraineur du Borossia Dortmund Marco Rose s'est prononcé sur le départ de son attaquant : "Le Borussia Dortmund n’arrêtera pas de jouer au football après le départ d’Erling", a fait savoir Marco Rose. Le technicien allemand souhaite pour terminer bonne chance à son attaquant pour sa prochaine aventure à Manchester