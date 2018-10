Le vote des Camerounais du Tchad

Nous sommes au quartier Ngueli dans la commune du 9e arrondissement au Sud-Est de N'Djamena, la capitale tchadienne. C'est un quartier frontalier avec la ville de Kousseri, une commune du Cameroun située dans la région de l'Extrême-Nord.

Il est midi trente. De nombreux Camerounais résidant au Tchad, partis accomplir leur devoir civique à Kousseri regagnent N'Djamena.

Jean Owono, la trentaine révolue, originaire de Buea, capitale de la région Sud-Ouest du Cameroun, a choisi de donner sa voix à l'opposition ce matin. Il dit avoir quitté son pays pour vivre au Tchad à cause de la situation sociopolitique délétère dans sa région.

"Si j'ai abandonné le Cameroun pour venir vivre au Tchad, c'est à cause de la mauvaise politique de Paul Biya. Je suis un ressortissant du Nord-Cameroun et vous savez ce qui se passe dans cette région. Les Camerounais sont aujourd'hui fatigués de la politique de Biya. Il doit partir pour permettre à tous ces fils et filles du Cameroun qui ont quitté le pays de rentrer chez eux."

A l'ambassade camerounaise de N'Djamena

Rachelle Kwena, détentrice d'un petit salon de coiffure au quartier Ngueli a décidé de ne pas voter ce dimanche. Mais plutôt de s'occuper de ses clients. Elle se dit écœurée de la politique de Paul Biya :

"Je vis au Tchad depuis trois ans. Je suis née à Yagoua au Cameroun et c'est après mon bac que je suis venue au Tchad. C'est à défaut de moyens pour poursuivre mes études supérieures que j'ai décidé de venir ouvrir un salon de coiffure ici. Les gens pensent que le Cameroun est un pays riche mais non. Les jeunes souffrent là-bas. Beaucoup de jeunes Camerounais comme moi sont obligés de sortir du pays pour se chercher. Tant que Paul Biya reste au pouvoir, cette situation ne va pas changer."

Les Camerounais de Kousseri longtemps pourtant réputés proches du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, semblent également être lassés par la politique du président Paul Biya, qui pour eux, a abandonné depuis quelques années l'Extrême-Nord du pays.

Les Camerounais d'Allemagne, eux, ont dû faire le déplacement à Berlin. Ils suivent de loin mais avec attention ce qui se passe dans leur pays.