Le "vol" d'une oeuvre africaine spoliée devant la justice

Restitution du patrimoine culturel africain, ça se passe en coulisses // Des jeunes portent plainte contre la politique climatique

Le 23 novembre 2018, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr remettaient au président français un "rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain". Un an plus tard, où en est la "nouvelle éthique relationnelle" que les deux chercheurs appelaient de leurs vœux ? // Une plainte déposée par des jeunes contre cinq pays du G20, dont l'Allemagne, devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU.