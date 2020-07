Le Togo test un remède pour lutter contre la Covid-19

Covid-19 : la polémique sur les médicaments alternatifs continue

Trois mois après la détection officielle du premier cas de Covid-19 en Afrique subsaharienne, on fait le point cette semaine sur l’évolution de la pandémie sur le continent et sur les débats concernant la chloroquine et l’artemisia, deux remèdes qui continuent de faire polémique. Et puis on s’intéresse aussi aux dangers de la maladie pour les femmes enceintes et leur bébé.