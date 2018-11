Le Togo et l'Allemagne commémorent le centenaire de la Première Guerre mondiale

Le cimetière de guerre de Wahala ville située à 120 Km, au nord de Lomé a fait peau neuve pour l’occasion. Au milieu de ce nécropole, git une sépulture collective rassemblant 28 tirailleurs africains (Sénégalais et Ghanéens) ayant servi sous les uniformes français et britanniques. A leurs côtés, trois tombes individuelles où reposent un officié français, un britannique et un sous-officier allemand. Tous tombés le 22 août 1914 à Kra, actuelle Wahala lors d’une rude bataille avec beaucoup de pertes.

Au coeur de la bataille de Wahala

"Quand les alliés sont venus du Dahomey et du Ghana, pour aller prendre les installations des allemands, les Allemands étaient au courant de ce plan et se sont déplacés pour les contrer et la rencontre a eu lieu ici (à Wahala, Ndlr). Et les livres d'histoire l'ont nommée "la bataille de Kra". Et c'était la toute première bataille de la première guerre mondiale," estime Essohana Papali, cadre à la retraite et natif de la localité.

Le mémorial de Wahala signe de réconciliation

Sur le terrain, les Allemands moins nombreux vont se replier sur Kra, non loin de Kamina, ville stratégique où se trouvait la station de télécommunication la plus puissante de l’époque. La bataille de Kra sonnait le glas du Togo allemand. Pour Christoph Sander, le représentant de la diplomatie allemande au Togo, le mémorial de Wahala revêt une importance capitale, signe de réconciliation entre les nations.

"Avoir des soldats de différentes nations ensemble dans le même cimetière, commémorer près de leurs tombeaux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, je ne connais pas un autre endroit au monde où on a des soldats britanniques, français, allemands et africains de l'époque," confie-t-il.

Aujourd’hui, un monde meilleur s’ouvre où il faudrait préserver la paix.

"Notre contribution à la paix, c'est de véhiculer le message de paix aux enfants, à tous les intervenant et aux acteurs politiques ; parce que sans la paix, aucun développement n'est possible," insiste Essohana Papali.

La seule espérance pour ne plus connaitre des situations similaires à celle de la grande guerre, demeure à l’unanimité, la préservation de la paix.