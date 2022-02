Le Tchad dit renforcer ses troupes au Mali

L’annonce du renforcement des effectifs de la force tchadienne au Mali dans le cadre de la Mission des Nations unies, la Minusma, n’est pas une première.

Le Mali avait déjà annoncé avoir donné son accord à l'envoi par le Tchad de 1.000 soldats supplémentaires au sein de la Minusma, le 18 décembre dernier.

Le moment opportun

Le général Mahamat Déby, dont l'armée est l'un des principaux piliers de la lutte antijihadiste dans la bande sahélienne aux côtés des militaires français.

Le départ annoncé de la force française Barkhane pourrait précipiter l’arrivée des soldats tchadiens, estime le spécialiste du Sahel, Hassane Koné, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité à Dakar.

"Le renforcement de la capacité de la Minusma, c’est pour avoir suffisamment d’hommes et de matériels pour se protéger en cas d’attaque. Le départ des Français crée un vide sur le plan effectif et sur le plan de la présence militaire dans la zone de Kidal, de Gao et de Tombouctou. Tous les contingents qui étaient dans cette zone avaient un parapluie assuré par les Français, lesquels ne seront plus là. Il faut que ce rôle de parapluie puisse être assuré par quelqu’un d’autre", a estimé Hassane Koné.

Protéger l’opération de transfert des forces françaises

Actuellement, le Tchad compte 1.200 soldats engagés au Mali, l'un des tous premiers contingents de la Minusma.

Des forces aguerries et qui pourraient aussi assurer la sécurité lors du transfert

Le président français Emmanuel Macron a officialisé le retrait des militaires français du Mali où la France menait le combat depuis neuf ans contre les jihadistes.

d'une partie des forces européennes vers le Niger, estime Roland Marchal, chercheur au Centres d’études internationales de Sciences-Po en France.

"Le démontage de l’opération Barkhane va prendre plusieurs mois et va exiger une protection des bases et équipements français qui vont devoir être déplacés vers le Niger et le président tchadien joue une bonne carte en renforçant l’effectif tchadien de la Minusma. Même si ce n’est pas tout de suite, la situation risque une détérioration de la sécurité de façon générale. De plus, il y aura cette nécessité de sécuriser les installations et le déplacement des équipements français vers le Niger", a expliqué Roland Marchal.

L'annonce du retrait de la force française Barkhane et celle des pays européens membres du groupement de forces spéciales Takuba du Mali a été officialisé il y a une semaine par le président français, Emmanuel Macron, face à l'hostilité des militaires au pouvoir au Mali et d'une partie de la population.