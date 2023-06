Le Sénégal s'offre le Brésil en amical

Après le Cameroun lors de la phase de groupe du Mondial 2022 au Qatar en décembre dernier, le Brésil s'est ensuite incliné face au Maroc en mars dernier à l'occasion d'un match amical. Et ce mardi (21.06.2023) à Lisbonne au Portugal, le quintuple champion du monde a été battu par le Sénégal.

Les champions d'Afrique en titre ont surtout fait la différence en deuxième période. Après l'égalisation d'Habib Diallo, le défenseur brésilien, Marquinhos a marqué contre son camp. L'attaquant du Bayern, Sadio Mané s'est illustré par un doublé pour sceller le score à 4-2.

Le Sénégal fait partie des trois pays africains à avoir gagné contre le Brésil, après le Cameroun au Mondial 2022 et le Maroc en amical en mars dernier.

Le Brésil, un habitué de l'Afrique

Quinze pays africains ont affronté le Brésil au Mondial, en Coupe de Confédération comme dans les matches de préparation. En 42 rencontres, le Brésil s'est imposé à 35 reprises.

L'Egypte s'est inclinée 7 fois. Beaucoup d'autres pays ont mordu la poussière à plusieurs reprises face à la Seleção. Le Ghana 4 fois, l'Algérie 4 fois, l'Afrique du Sud 5 fois, la Tunisie 2 fois et récemment la Guinée.

Le suspense dans le groupe C

Après sa victoire contre la Namibie (3-2) ce mardi (21.06.2023), le Burundi s'est relancé dans la course pour la qualification. Avant la 6e et dernière journée des qualifications, les Braves Warriors de Namibie sont en tête au classement avec 5 points. Les Hirondelles du Burundi (2e) et les Lions Indomptables du Cameroun (3e) doivent batailler dur pour la deuxième place qualificative.

Quatorze pays sont déjà qualifiés dont la Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte. Douze autres sont éliminés de la course. Entre autres Madagascar, le Rwanda, le Togo, le Niger, les Comores, le Libéria.

La Mannschaft à la peine

L'équipe de Hansi Dieter Flick a perdu la rencontre en amical contre la Colombie (0-2) ca mardi (20.06.2023) à Gelsenkirchen dans l'Ouest de l'Allemagne.Il s'agit de la 3e défaite en amical pour l'Allemagne, quadruple championne du monde.

Malgré les quelques contre-performances, la Mannschaft a encore des arguments à faire valoir, estime Philip Lahm, champion du monde 2014 et ancien capitaine de l'équipe nationale allemande :

"Nous avons des joueurs de qualités, des joueurs qui jouent tous dans de grands clubs. Il nous manque pour le moment une stratégie claire sur la façon de procéder afin d'avoir une équipe solide pour le tournoi en 2024", a-t-il déclaré.

La 17e édition du championnat d'Europe de football Euro 2024 aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Et la dernière édition a été gagnée par l'Italie.