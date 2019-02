Le Sénégal à l'heure du bilan post-électoral

Il est presque minuit heure locale, lorsque le Premier ministre, Boun Mahammad Dionne, accompagné du directeur de campagne du président sortant Macky Sall, annonce la victoire écrasante du candidat de la coalition au pouvoir, "réélu dès le premier tour avec au moins 57% de voix".

Autour de l’immeuble flambant neuf de cinq étages où se trouve Macky Sall, quelques centaines de jeunes crient la victoire annoncée du président sortant.

Mais les chiffres annoncés par la coalition au pouvoir sont contestés par l’opposition au cours d’une conférence de presse coanimée par les candidats Ousmane Sonko et Idrissa Seck.

Ce dernier accuse le camp présidentiel "d’exposer la stabilité du Sénégal en se précipitant à donner des résultats préfabriqués".

L’opposition relève des disfonctionnements constatés dans plusieurs circonsptions électorales du pays.

Pour le Professeur Babacar Guèye, chef de mission de d’observation de la société civile, ces anomalies ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin de dimanche.

"Nous avons remarqué ces cas dans trois lieux, à Kahone, à Lingeer et à Diourbel. C’est en gros les dysfonctionnements que nous avons remarqué. En dehors de ces dysfonctionnements, tout s’est passé de manière tout à fait correcte," souligne Babacar Gueye.

Pour sa part, la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE), présente au Sénégal depuis le 15 janvier pour l’évaluation de l’élection présidentielle, le déroulement de la présidentielle est assez positif.

Annonce de l'UA et de la CEDEAO attendue ce lundi

De leurs côtés, l’Union Africaine et la CEDEAO vont se prononcer à Dakar à propos du premier tour de la présidentielle. Aux Almadies dans la commune de Ngor, le scrutin s’est déroulé dans le calme et la bonne ambiance au centre de vote de l’université polytechnique ouest-africain.

Dimanche, au bureau numéro 1 du centre de vote de l’université polytechnique des Almadies, le décomptage des voix se déroule dans une ambiance conviviale.

Sur 599 inscrits, 437 suffrages sont exprimés. Le président Macky Sall obtient 195 voix, suivi du plus jeune des candidats de l’opposition, Ousmane Sonko avec 128 voix.

Alpha Sow est militant du Pastef et mandataire du candidat Sonko. Il exprime sa voix par rapport au score obtenu par son candidat. "Pour une première participation, on arrive largement second juste après le président sortant. Franchement, les mots me manquent. Je suis tellement content. Et les tendances se confirment également aux autres bureaux de la commune ainsi que dans les autres régions du Sénégal", explique le militant avant de poursuivre: "dans le sud notamment, on a tout gagné. Au sein de la diaspora, on a tout raflé. C’est une satisfaction. Pour une première participation, on ne pourrait pas espérer mieux. Honnêtement !"

Une joie et un espoir écourtés plus tard dans la nuit par la déclaration de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar. Cette dernière annonce, sur la base des chiffres provisoires qu’elle a recueillis, la réélection du président Macky Sall au premier tour, avec un minimum de 57 % des voix.

Un vote sans incidents majeurs

Coumba Ndiaye est militante de l’Alliance Pour la République (APR), elle revient sur le succès de Macky Sall. "Il y a beaucoup de choses qu’il a réussi en sept ans. Donc pourquoi ne pas lui renouveler notre confiance. Finir, c’est mieux que recommencer," conclut-elle.

Quelques heures plus tôt, après le dépouillement des bulletins, le président du Bureau de vote, Abdoulaye Fall et le Chef de Mission d’observation électorale de l’Union Africaine, l’ancien premier ministre tchadien Albert Pahimi Padacke, sont satisfaits du déroulement des opérations.

Abdoulaye Fall, Président du bureau de vote No 1 et Albert Pahimi Padacke, chef de mission d’observation électorale de l’Union Africaine revient sur son expérience électorale. "Cela fait plus de 20 ans que je suis dans les bureaux de vote mais le taux de participation que j’ai eu dans mon bureau de vote cette année, je ne l’ai jamais eu. C’est la première fois que j’ai autant de votants pour un scrutin présidentiel. Globalement le scrutin s’est déroulé dans le calme, sans perturbation quelconque et nous espérons que les choses se passeront ainsi jusqu’à la fin du processus."

La mission d’observation de l’Union Africaine est composée d’une cinquantaine de membres déployés sur l’ensemble des 14 régions du Sénégal. Elle promet de faire, ce lundi, une déclaration préliminaire conjointe avec la Cedeao.

Les résultats provisoires officiels de la présidentielle sont attendus au plus tard vendredi 1er mars.