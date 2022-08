Le Real Madrid remporte la Supercoupe d'Europe

Victoire sans surprise pour le Real Madrid hier soir face à l'Eintracht Francfort, le vainqueur de la Ligue Europa. Un succès 2-0 acquis grâce à des buts de David Alaba et de Karim Benzema.

Le Real Madrid remporte ainsi la sixième Supercoupe de l'UEFA de son histoire et lance avec brio sa nouvelle saison.

Alors que la Liga ne reprend que ce week-end, les Madrilènes ont déjà remporté leur premier trophée de la saison.

Ancelotti mesure le chemin parcouru

Carlo Ancelotti a remporté à Supercoupe d'Europe à quatre reprises

Pour Carlo Ancelotti, ce nouveau trophée prouve que son équipe va très bien. Et la facilité avec laquelle elle a géré sa rencontre montre tous les progrès effectués en un an seulement.

"Je crois qu'il y un an, plus personne ne croyait en une équipe comme celle-là. L'année dernière, l'équipe a beaucoup grandi, elle s'est améliorée. Et je crois que cette équipe peut encore s'améliorer. En un an, nous avons fait plusieurs pas en avant",a affirmé le technicien italien.

Carlo Ancelotti qui a par ailleurs déclaré en conférence de presse que Karim Benzema était plus que jamais favori pour le Ballon d'Or après ce nouveau but lors d'une finale.

Francfort, un meilleur visage que face au Bayern

Daichi Kamada à eu une belle occasion pour Francfort à la 14è minute de jeu

Du côté de Francfort, la défaite face au Real Madrid semblait inévitable. Mais l'entraîneur Oliver Glasner a tout de même souligné que son équipe s'était mieux comportée que lors de la défaite face au Bayern Munich en championnat, notamment lors de la première demi-heure où elle a su se créer quelques occasions dangereuses.

"Je pense que nous nous sommes améliorés par rapport au dernier match, mais au final, le Real Madrid a bien évidemment la capacité de battre n'importe quelle équipe avec deux ou trois occasions seulement. C'est leur qualité en attaque", a-t-il déclaré.

"Nous sommes tristes d'avoir pris le premier but sur coup de pied arrêté, la suite a été difficile. Mais l'équipe s'est bien comportée la plupart du temps."

Francfort qui rejouera dès samedi en Bundesliga face au Hertha Berlin.