Le président indien démarre sa tournée africaine par le Bénin

C’est la première fois qu’un chef d’Etat indien foule le sol Béninois, un terrain à explorer pour les politiques de ce pays. Cette visite officielle du président Ram Nath Kovind, peut se lire comme un symbole de rapprochement et son déplacement galvanise la communauté indienne vivant au Bénin et discrètement investie dans le commerce. "Moi, quand je suis arrivé, on était à peu près 25 voire 30" dit le consul général honoraire de l’Inde au Bénin, Ashok Mirchandani. "Aujourd’hui, grosso modo, 1500. Il y a des périodes on a atteint 2000, 3000. Souvent ils sont dans le commerce. D’autres sont dans l’industrie, l’anacarde ou le bois."

Booster les relations économiques

La visite du chef de l’Etat de l’Inde va sans doute booster la timide coopération entre les deux pays. Le consul honoraire note quelques actions contribuant au développement du Bénin. Ashok Mirchandani : "Il y a beaucoup d’accords et certainement avec l’arrivée du Président, d’autres seront signés. Il y a beaucoup d’accords de prêts. Il y a l’électrification de 67 à 70 villages. Dans le domaine agricole, l’Inde a offert 400 tracteurs en plus d’une usine. Dans le domaine de la coopération, on offre des bourses à des professionnels de différents niveaux."

Ram Nath Kovind doit prononcer un discours devant l’Assemblée Nationale du Bénin. Une démarche qui n’est pas du goût de l’opposition béninoise. Celle-ci conteste toujours les législatives du 28 avril 2019.