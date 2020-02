Le président du PSG inculpé dans une affaire de corruption

Le président du groupe beIN Media et du Paris Saint-Germain, Nasser Al –Khelaifi est accusé d’instigation à la gestion déloyale qualifiée commise par l’ancien secrétaire général de la Fifa.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le Bureau du procureur général suisse accuse Jérôme Valcke d’avoir fait usage de son influence comme secrétaire général de la Fifa entre 2013 et 2015 pour influencer en faveur de partenaires médiatiques de sa préférence les processus d’attribution de droits médiatiques.

Une corruption passive, certes, poursuit le communiqué, car l’ancien numéro 2 de la FIFA a ainsi obtenu, selon la justice suisse, des avantages indus. Le communiqué indique par exemple, le remboursement d’un acompte 500.000 euros.

Jerome Valcke ( Fifa entre 2013-2015)

Mais l’ancien numéro 2 de la Fifa, Jérôme Valcke nie les faits qui lui sont reprochés :

"Pour se faire une réputation, il faut des années, mais pour la détruire, c #est juste une seconde. C’est là que je suis. Mais moi, cela ne mefait rien, je vis en paix avec ma famille, et le fait de rester serein, c’est la seule chose qui me reste, et c’est ce que je protégerai"

16es de finale de la Ligue Europa

Après la Ligue des champions, place ce soir aux 16es de finale de la Ligue Europa. Trois équipes allemandes sont au programme.

L’Eintracht Francfort accueille les Autrichiens de Salzbourg. Wolfsburg joue à domicile contre le club suédois de Malmö, et enfin, le Bayer Leverkusen fera face aux Portugais du FC Porto.