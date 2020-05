Le président de la DFB veut un plafond salarial en Europe

Si la crise sanitaire actuelle est à déplorer, elle a néanmoins permis de mettre le doigt sur des problèmes qui plombent le football depuis des années, estime le patron de la DFB. "Il y a des salaires et des indemnités de transfert absurdes, qui ne sont plus crédibles", a déclaré Fritz Keller ce mardi sur le site de la fédération. "Nous devons parler de plafonds salariaux. [...] C'est pourquoi nous allons écrire une lettre au président de l'UEFA Aleksander Ceferin", a-t-il ajouté.

Un football de tous les excès

Depuis des années, le football est dans la surenchère, estime le président de la DFB; les indemnités de transfert sont de plus en plus importantes, et les salaires sont "en partie dignes d'une autre planète".

Cette idée de la mise en place d'un plafond salarial est soutenue par Karl-Heinz Rummenigge, le patron du FC Bayern Munich. Toutefois, pour que ce salary cap soit mis en place, il faut qu'il soit conforme au droit de l'Union européenne et également appliqué au Royaume-Uni, là où se trouvent parmi les clubs les plus riches d'Europe.

Renforcer des valeurs pour un football durable

Cette idée d'un plafond salarial fait partie d'un plan en cinq points de la DFB, pour construire un football pérenne. Le président Fritz Keller estime également qu'il faut mettre en place des tests préventifs, penser le succès sur le long terme, soutenir de manière plus efficace les bénévoles qui font vivre le football chaque semaine, et avoir un dialogue avec toutes les parties prenantes du football, notamment les supporters. "Le renforcement du dialogue avec les fans est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur", a déclaré Fritz Keller en conclusion de son plan.

Pour rappel, avec 25.000 clubs sous son égide et plus de sept millions de licenciés, la DFB est tout simplement la plus grande fédération sportive au monde.

FC Bayern-Francfort à Munich en juin prochain

Le Land de Bavière a approuvé l'idée que la demi-finale de Coupe d'Allemagne entre le FC Bayern et l'Eintracht Francfort se joue à Munich. Le concept d'hygiène et de sécurité de la DFB se rapproche beaucoup de celui de la DFL (la ligue allemande de football), un concept qui a porté ses fruits ce weekend, lors de la reprise de la Bundesliga. Cette demi-finale aura lieu soit le 9, soit le 10 juin prochain.