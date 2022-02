Le président allemand pour trois jours au Sénégal

Fraîchement réélu pour un deuxième mandat, le président allemand Frank Walter Steinmeier est arrivé au Sénégal dimanche 20 février pour une visite de trois jours. C'est la deuxième fois qu'un chef de l'Etat allemand, qui assure avant tout un rôle honorifique et de représentation à l'étranger, se rend dans le pays. La visite doit être marquée par une rencontre avec le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine. Elle sera aussi axée sur la production au Sénégal de vaccins contre la Covid-19. Le président allemand Franck Walter Steinmeier est accompagné d'une délégation de représentants d'entreprises allemandes.

Journée culturelle ce lundi

Ce lundi, le départ pour le palais présidentiel est prévu à 9h45, heure de Dakar, indique le programme de la présidence allemande. Frank Walter Steinmeier sera reçu par le président Macky Sall, pour un tête-à-tête, une conférence de presse et un déjeuner. La journée sera très politique, puisque le chef de l'Etat allemand est également attendu au Parlement, avant une rencontre avec le ministre sénégalais de la Culture sur le site du futur Institut Goethe de Dakar. La journée sera conclue par un concert de l'incontournable Baaba Maal.

L'entreprise BioNTech a présenté récemment les conteneurs qui serviront à la production de vaccin, notamment au Sénégal

Mardi 22 février, Frank Walter Steinmeier se rendra le matin sur l'île de Gorée pour visiter notamment la Maison des esclaves. L'après-midi sera consacrée à la production de vaccins contre la Covid-19. Le laboratoire allemand BioNTech vient de présenter une structure modulaire, une sorte de container, dans lequel il sera possible de produire des dizaines de millions de doses de vaccin par an. BioNTech veut fournir les matières premières et le savoir-faire. Un projet pour lequel le Sénégal a exprimé son intérêt. Frank Walter Steinmeier doit être accueilli par le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar et un représentant de BioNTech, pour une présentation de ce site de production mobile.

Lire aussi → Sommet UE-UA : six pays africains produiront leur propre vaccin contre la Covid-19

La visite sera d'ailleurs clôturée par une rencontre avec une quinzaine de diplômés de la toute première formation en génie biomédical lancée fin 2018, en coopération avec l'agence allemande de développement GIZ. Enfin, mercredi, une dernière visite du Dakar Design Hub est prévue, avant de remonter dans l'avion, direction Berlin.