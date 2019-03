Le point sur les débats du CFA

Suite de notre série consacrée au franc CFA. Les partisans de cette monnaie commune mettent en avant la stabilité monétaire et des taux d'inflation bas. Mais pour l'économiste togolais Kako Nubukpo, cette stabilité ne profite qu'à une élite africaine tandis le secteur agricole, qui fait vivre 70% de la population, ne parvient pas à se financer à cause des taux d'intérêts élevés pratiqués par les banques. En revanche Kako Nubukpo dément qu'il y ait un lien mécanique entre le chômage et l'immigration, comme a pu l'affirmer récemment Luigi Di Maio, le ministre italien du Développement économique.