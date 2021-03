Le Parlement européen encourage les réformes en RDC

Interview avec la députée européenne Maria Arena qui explique la teneur de la résolution qui sera examinée ce jeudi au Parlement européen, afin d'appuyer la RDC dans ses réformes notamment celle de l'appareil judiciaire pour mettre fin à l'insécurité et à l'impunité.

Un entretien mené par Wendy Bashi.



Écouter l'audio 01:51 Maria Arena soumet une résolution au Parlement européen pour soutenir la RDC dans ses réformes

Maria Arena : La résolution concerne le meurtre de l'ambassadeur italien [Lucas Attanasio] et des personnes qui l'accompagnaient, bien sûr, mais ce meurtre fait apparaître une réalité qui est une réalité congolaise dans une région particulière, marquée par la violence et surtout la résolution doit mettre l'accent sur la volonté de vouloir aider la République démocratique du Congo à réformer ses institutions pour lutter contre l'impunité qui aujourd'hui règne dans certaines parties du Congo.

DW : Ce meurtre [de l'ambassadeur italien en RDC] met en exergue une réalité difficile au niveau sécuritaire en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous aujourd'hui, pour installer une paix durable dans cette partie du pays?

Maria Arena : Malgré la volonté politique du président Tshisekedi, il nous semble urgent de mener des réformes profondes des institutions de la République démocratique du Congo, des institutions judiciaires, les institutions policières, mais également les institutions politiques pour pouvoir lutter contre l'impunité qui règne aujourd'hui au Congo.

Il nous semble que toutes les personnes qui ont fait l'objet d'accusations de violations graves des droits de l'homme ne devraient pas se retrouver leaders de ces différentes institutions.

DW : La violence et les conflits armés sont récurrents dans la région. On parle même de l'implication de pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Quelle grille de lecture avez-vous de cette situation et de ce que nous pouvons préconiser, nous, au niveau européen?

Maria Arena : C'est ce que nous avons fait, c'est de pouvoir garantir une forme de traçabilité des ressources. Mais il nous semble aussi qu'il est important de pouvoir discuter avec les pays voisins pour que cette zone ne soit plus une zone d'insécurité telle qu'on la vit aujourd'hui.

