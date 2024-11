Le Niger accuse l'UE de manque de transparence

Tout a commencé par un différend au sujet de l'aide humanitaire. En effet, l'Union européenne (UE) a accordé une aide de 1,3 million d'euros à des ONG pour venir en aide aux victimes des inondations qui, depuis juin dernier, ont fait plus de 400 blessés et 1 million 500 milles personnes sans-abri,les pires crues que le pays ait connues depuis 20 ans.

Les autorités du Niger accusent l'UE d'avoir voulu aider les sinistrés sans les en informer. Selon les militaires au pouvoir à Niamey, l’ambassadeur de l'UE au Niger aurait redistribué l'aide "au mépris des principes de transparence et de bonne collaboration avec les autorités".

L'avocat Hassani Assoumane, coordinateur d'une organisation de défense des droits de l'homme au Niger, estime que les autorités veulent remplir leur rôle régalien.

"Le pouvoir est dans son rôle, pour défendre les intérêts vitaux de la nation. Tout doit se faire sous l’éclairage du pouvoir, l’UE doit le comprendre. Elle doit savoir que le pouvoir est dans une nouvelle dynamique, le pouvoir doit être au parfum de tout ce qui se passe", dit-il.

Les tensions qui ne faiblissent pas

Depuis que la junte a pris le pouvoir à Niamey, les tensions se multiplient entre le Niger et ses partenaires occidentaux. Récemment, le régime militaire a décidé de ne plus autoriser Acted, une ONG française, à opérer dans le pays. Tidiane Dioh, consultant en stratégies internationales, pense quue tant qu’il y aura " Les militaires au pouvoir au Niger, ils auront toujours une attitude radicale vis à vis de ce qui symbolise les forces occidentales au Niger."

La population nigérienne est l'une des plus pauvres au monde, selon les rapports du Programme des Nations Unies pour le Développement. Image : Omer Urer/Anadolu Agency/picture alliance

La population nigérienne est l'une des plus pauvres au monde, selon les rapports du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), avec environ 4 millions de personnes qui ont besoin d'assistance au Niger, des besoins encore exacerbés par les inondations. D'où le pessimisme de Mamadou Bodian, chercheur à Timbuktu institute.

"Le Niger est déjà dans une situation vulnérable et nous savons que l'Union européenne est l'un des principaux bailleurs de fonds du Niger, avec des engagements financiers importants dans des secteurs cruciaux tels que l'éducation, la santé et l'agriculture. Une détérioration des relations pourrait donc mettre en péril ces financements et aggraver les difficultés de la population " , craint-il.

L'UE, pour sa part, décrie l'instrumentalisation de l'aide humanitaire. Elle indique qu'elle continuera à soutenir la population civile du Niger.