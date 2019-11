Le multilatéralisme au menu du Forum paix et sécurité en Afrique

C'est parti pour deux jours de conférence à Dakar. La 6ème édition du forum international sur la paix et la sécurité en Afrique a démarré avec un appel au renforcement des moyens pour combattre les djihadistes au Sahel lancé par le président sénégalais Macky Sall et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Cette année, les discussions tournent autour des défis actuels du multilatéralisme. La coopération entre les Etats est un levier important pour combattre l'insécurité, estime Florian Karner, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer à Abidjan et directeur du programme "dialogue sécuritaire" qui couvre l'Afrique de l'Ouest.

"Le sujet du sommet tombe bien parce que tous les acteurs ont bien compris qu'il y a seulement des solutions communes pour stabiliser la zone" du Sahel, soutient l'expert.

L'Allemagne soutient le multilatéralisme

La Fondation allemande Konrad Adenauer est présente au forum de Dakar "en tant que facilitateur pour proposer une plateforme d'échanges à long terme pour rassembler des acteurs clés. C'est un investissement de l'Allemagne", rappelle Florian Karner.

Réagissant à l'appel lancé par les chefs d'Etats sénégalais et mauritanien, le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer à Abidjan souligne que "un mandat fort pourrait être une bonne solution pour plus de cohérence sous le chapeau des Nations unies" afin de créer plus d'impact dans la lutte contre l'insécurité. Florian Karner appelle cependant à une sensibilisation des populations pour qu'elles soutiennent les actions déployées.

