Le MRC de Maurice Kamto dit ne pas être associé à une manifestation de soutien de la diaspora à Munich  

C’est par un communiqué que le camp du président du MRC Maurice Kamto a exprimé ses réserves vis-à-vis de cet évènement de la diaspora camerounaise à Munich. Ecoutons à ce propos Olivier Bibou Nissack, le porte-parole du parti MRC.

"Le communiqué que nous avons rendu public est très clair. On aurait laissé entendre que le MRC était associé à ce qui se passait et aurait délégué des mandataires pour le représenter, le communiqué est donc formel et clarifie le fait que personne n’a reçu aucun mandat que ce soit pour représenter le MRC à aucune réunion que ce soit à Munich à quelque occasion que ce soit."

Cliquer sur l'image pour écouter.

Cette position du parti MRC, révèle des difficultés de convergence des mouvements de l’opposition camerounaise. Toute nos tentatives pour joindre les organisateurs de la manifestation de Munich, notamment la femme politique camerounaise Edith Kah Wallah ont été vaines.

Visiblement méfiant, l’écrivain camerounais Enoh Meyomessé en exil en Allemange qui a souvent assisté à ce genre de manifestations de la diaspora camerounaise dit ne rien attendre de ces initiatives.