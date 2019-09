Le mouvement Fridays for Future s’invite à Kigali

Info Matin (20.09.2019)

Dans l’actualité : les réactions à Tunis à la mort de l’ancien président Ben Ali, la mobilisation climatique et les manifestations Fridays for Future partout dans le monde et au Rwanda ce vendredi, des interrogations au Cameroun alors qu’on ne connait pas les noms des participants au dialogue national à dix jours de son ouverture ou encore Didier Drogba ambassadeur du Ballon d'Or