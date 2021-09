Le match Côte d'Ivoire - Malawi délocalisé au Bénin

Les 3e et 4e journées des éliminatoires au Mondial 2022 dans la zone Afrique sont annoncées en octobre. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire devra se déplacer le 07 octobre au Malawi avant de jouer le match retour à domicile 4 jours plus tard comme le prévoit le calendrier. Mais le match retour n'aura pas lieu sur le sol ivoirien. Faute de stades aux normes internationales, la Côte d'Ivoire est contrainte de recevoir le Malawi au stade de l'amitié Général Mathieu Kerekou à Cotonou. "Nous avons reçu votre demande de délocalisation du match Côte d'Ivoire - Malawi et nous marquons ainsi notre accord", a annoncé Claude Paqui. Le secrétairede la Fédération béninoise de football à son homologue ivoirien.

Une annonce surprenante

La Côte d'Ivoire est censée accueillir la CAN 2023, soit dans deux ans. Et en vue justement d'accueillir cet évènement d'ampleur continentale , la Côte d'Ivoire a lancé les travaux de construction du stade de Yamoussoukro, mais le stade dont les travaux arrivent bientôt à terme n'est pas encore en mesure d'accueillir un match de football, a constaté cette semaine la délégation de la CAF. La réfection de la pelouse du stade d'Ebimpé ainsi que les travaux en cours au stade Félix Houphouët- Boigny ne permettent pas non plus aux Ivoiriens de jouer les qualifications au Mondial 2022 à domicile.

Le Kenya se dote du nouveau sélectionneur des Harambee stars

La fédération kenyane de football a fait confiance au Germano-Turc Engin Firat. Mais cet ancien sélectionneur de la Moldavie en Europe de l'Est a signé un contrat de huit semaines ! Huit semaines , l'équivalent de deux mois , soit jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du monde.

Pour rappel, le Kenya a limogé Jacob Mulee et son staff technique. Il est reproché à cet ancien sélectionneur en poste depuis onze mois les mauvais résultats des Harambe stars, l'équipe nationale du Kenya qui compte deux points en deux matches , soit deux matches nuls face au Rwanda et au Mali.

