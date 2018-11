Le gouvernement togolais assure de sa volonté d'apaisement

Le dialogue au Togo est de nouveau au point mort. Après les discussions à Conakry, l'opposition de la C14 rejette la prorogation de trois jours du recensement électoral et appelle à de nouvelles manifestations pour le 17 novembre.

Elle annonce également que ses représentants pour la CENI ne prêteront pas serment si les revendications de la C14 ne sont pas satisfaites.

La C14 exige l'élaboration d'un nouveau chronogramme pour les élections avec une CENI consensuelle et le vote à deux tours déjà pour les élections législatives – et non pas seulement pour la présidentielle en 2020.

Dans une interview accordée à la DW, Gilbert Bawara, porte parole du gouvernement togolais et représentant du gouvernement pour le dialogue politique, sous le patronage de la Cédéao, explique pourquoi le gouvernement ne veut pas repousser la date.

Dans la deuxième partie de l'interview, il revient également sur le cas de l'opposant Tikpi Atchadam. Le chef du PNP (Parti national panafricain) se trouve toujours en exil - probablement au Ghana.

Il ne veut pas revenir au Togo parce qu'il dit craindre pour sa vie. Selon Gilbert Bawara, le gouvernement togolais propose de mettre l'opposant sous la protection de l'État.

NB: L'interview avec Gilbert Bawara a été réalisée juste avant l'annonce officielle de la marche du 17 novembre par la C14.