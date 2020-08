Le gouvernement libanais démissionne

Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé ce lundi soir (10.08.2020) sa démission, ainsi que celle de son gouvernement, formé en janvier dernier.

Il indique que sa décision a été motivée par le "séisme" provoqué par l'explosion meurtrière au port de Beyrouth.

Au moins 160 personnes sont décédées dans la double explosion provoquée par 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées sans précaution. Plusieurs milliers de personnes ont été blessées. Des quartiers entiers de la capitale ont été dévastés.

"Indépendance" contre "corruption"

Hassan Diab revendique son indépendance politique et il met en cause la "corruption" de la classe politique traditionnelle : "J'ai découvert que la corruption institutionnalisée était plus forte que l'Etat", a-t-il déclaré.

Son équipe, qui se présentait comme un gouvernement de technocrates, était issue de négociations menées seulement par le Hezbollah chiite et ses alliés.

Quatre ministres avaient déjà démissionné depuis dimanche (09.08.2020), en dernier lieu le ministre des Finances.

Manifestation en janvier 2020 à Beyrouth

Contestation populaire

Durant l’allocution de Hassan Diab, des heurts avaient cours dans le centre de Beyrouth.

En janvier 2020, le prédécesseur de Hassan Diab, Saad Hariri, avait dû démissionner sous la pression d'un soulèvement populaire contre la classe politique taxée de corruption et d’incompétence.

Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas se rendra à Beyrouth mercredi. Heiko Maas compte encourager des réformes profondes dans le pays.