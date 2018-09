Le gouvernement d’IBK sous le feu des critiques

"Un président désavoué par son peuple n’est pas respecté à l’extérieur" (Ras Bath)

Il est l’une des figures les plus emblématiques de la contestation du régime d’IBK au Mali. Le célèbre chroniqueur radio et activiste malien Mohamed Youssouf Bathily, communément appelé Ras Bath, est notre invité de la semaine. Et ceci au lendemain de l’investiture du président Ibrahim Boubacar Keita, réélu à la tête du Mali pour un second mandat de cinq ans.