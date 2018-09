Le gouvernement allemand divisé sur la question migratoire

"La question migratoire est la mère de tous les problèmes dans ce pays", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer.

Pour rappel : après le meurtre d'un jeune homme il y a deux semaines à Chemnitz, plusieurs manifestations d'extrême-droite, parfois violentes, ont eu lieu dans cette ville située dans l'est du pays.

Devant cette flambée de violence, une partie de l'Allemagne redoute la résurgence d'un mouvement nationaliste d'extrême droite, tandis que d'autres rétorquent que des citoyens inquiets - et pas forcément des extrémistes - auraient participé à ces manifestations. "Je comprends que la population soit bouleversée. Qu'elle soit indignée face à ce crime", a déclaré Horst Seehofer, le ministre de l'Intérieur.

Seulement, à Chemnitz, ces soi-disant citoyens inquiets ont manifesté côte à côte avec des militants d'extrême-droite, dont certains ont fait le salut nazi.

Horst Seehofer, le Ministre allemand de l'Intérieur

Une stratégie voulue de la part de Seehofer

Membre de la CSU bavaroise, Horst Seehofer est souvent critiqué sur sa stratégie qui consiste à adopter le langage de l'AFD, le parti d'extrême-droite entré au Bundestag. Et plus récemment, il a été critiqué pour ses propos concernant l'immigration. Une stratégie voulue de sa part. "C'est ni plus ni moins qu‘une déclaration de lutte contre la chancelière. Et bien sûr, celui qui a un peu de délicatesse comprend l'allusion faite au surnom de la chancelière 'Mutti', maman", explique le politologue Albrecht von Lucke dans une interview donnée au Deutschlandfunk. "En fait c'est la résiliation de la trêve politique en vue des élections en Bavière où on attend un résultat désastreux de la CSU."

La chancelière allemande Angela Merkel face au défi de la globalisation.

La globalisation est un défi, selon Angela Merkel

Seulement, la chancelière a décidé de ne pas entrer dans ce jeu-là. Elle évoque la globalisation comme source de défis à affronter et conteste l'expression "la mère de tous les problèmes" : "Je dirais cela autrement. Je dis que cela nous pose des défis. On y rencontre des problèmes mais également des succès. On est en train de résoudre les problèmes et dans ce processus le masterplan de Horst Seehofer contribuera à la solution."

Plusieurs politiciens de l'opposition auraient attendu des mots plus clairs de la part de la chancelière, tel que Dietmar Bartsch du parti Die Linke. Pour lui, la mère des problèmes n'est pas la migration, mais l'injustice dans le monde.